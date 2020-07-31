У ЗСУ за добу зафіксували 34 випадки коронавірусної хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Збройних силах України коронавірус підтвердили у 189 осіб, за минулу добу зафіксовано 34 нових випадки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 31 липня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 189 осіб. Всього за час пандемії одужало – 616 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 538 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 57 осіб. За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в закладах охорони здоров’я перебувають 8 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 26 осіб. Стан здоров’я пацієнта задовільний.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.