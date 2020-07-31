В ВСУ за сутки зафиксировали 34 случая коронавирусной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины коронавирус подтвердили у 189 человек, за минувшие сутки зафиксировано 34 новых случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 31 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 189 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 616 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 538 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 57 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - 26 человек. Состояние здоровья пациента удовлетворительное.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.