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У ЗСУ за добу виявили понад 130 нових випадків COVID-19

У ЗСУ за добу виявили понад 130 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 10273 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Збройних силах України за останню добу зареєстровано 131 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, загалом хворіє 1317 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 24 жовтня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1317 осіб. Всього за час пандемії одужало – 3608 осіб, летальних випадків – 14. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 357 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 46 осіб. За минулу добу зареєстровано 131 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебуває 19 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 94 особи. Стан здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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