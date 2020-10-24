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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В ВСУ за сутки обнаружили более 130 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки обнаружили более 130 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10273 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Вооруженных силах Украины за последние сутки зарегистрировано 131 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в общем болеет 1317 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 24 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1317 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 3608 человек, летальных исходов - 14. В изоляции (в том числе самоизоляции) находится 357 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 46 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 131 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 19 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 94 человека. Состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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