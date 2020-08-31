У ЗСУ за добу виявили 7 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 7 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом хворіють 638 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 31 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють - 638 осіб. Всього за час пандемії одужало – 1068 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 700 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 116 осіб. За минулу добу зареєстровано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебувають 3 особи, а на лікуванні вдома, під наглядом медичної служби, - 4 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.