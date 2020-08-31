В ВСУ за сутки обнаружили 7 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 7 новых случаев заболевания COVID-19, в общем болеют 638 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 31 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 638 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 1068 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 700 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 116 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека, а на лечении дома, под наблюдением медицинской службы - 4 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.