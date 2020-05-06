У ЗСУ виявили новий випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Збройних силах України станом на ранок середи на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 30 осіб. За добу було виявлено один новий випадок захворювання. Про це йдеться у повідомленні командування Медичних сил Збройних сил України, передає УНН.
"На 07:00 06 травня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 30 осіб. Також за період пандемії одужали 49 осіб та 2 летальних випадки", - повідомили у командуванні.
Зазначається, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, на сьогодні перебуває 257 осіб. Кількість особового складу у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 97 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Військовослужбовець (Одеська область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні", - зазначили у ЗСУ.
Як повідомлялося в УНН, на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 летальні.