В ВСУ обнаружили новый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро среды на острую респираторную болезнь COVID-19 болеет 30 человек. За сутки было выявлено один новый случай заболевания. Об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины, передает УНН.
"На 7:00 6 мая в Вооруженных Силах Украины на острую респираторную болезнь COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 человек и 2 летальных случая", - сообщили в командовании.
Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, на сегодняшний день находится 257 человек. Количество личного состава у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 97 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19. Военнослужащий (Одесская область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - отметили в ВСУ.
Как сообщалось в УНН, на утро 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 летальных.