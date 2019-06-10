У ЗСУ роз'яснили, як військовим обиратися до парламенту

Відповідно до статті 5 ЗУ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військовослужбовці - громадяни України, які проходять службу на території України, можуть бути обраними до відповідних місцевих рад та інших виборних державних органів згідно з Конституцією України. При цьому військовим, які балотуються кандидатами у народні депутати, депутати місцевих рад, їх командири (начальники) повинні створювати належні умови для здійснення цього права, вказали у юрслужбі.

Як зазначається, відповідно до ЗУ “Про вибори народних депутатів України", кандидатам у депутати забороняється використовувати для проведення передвиборної агітації службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, службові чи виробничі наради, збори колективу, а також залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації підлеглий особовий склад. Також кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження.

Також вказано, що відповідно до статті 5 ЗУ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовослужбовці не можуть бути членами будь-яких політичних партій або організацій чи рухів. Відповідно до статті 6 ЗУ “Про політичні партії в Україніˮ членами політичних партій не можуть бути військовослужбовці. На час перебування на військовій службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.

Нагадаємо, у парламенті зареєстрували законопроект про внесення змін до закону про вибори народних депутатів щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців. Наразі на сайті ВР вже доступний текст документу.