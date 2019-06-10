У ЗСУ попередили про активізацію РФ інформаційних операцій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російська Федерація активізувала інформаційні операції проти Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у Facebook, передає УНН.
"Після інавгурації Президента України Володимира Зеленського активізувались дії російських підрозділів інформаційних операцій, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Збройних силах України, дискредитацію керівного складу Збройних сил, дезінформацію суспільства: українського, російського та світової спільноти", - вказали у Сухопутних військах.
Як вказано, усі ці дії організовуються за одним сценарієм: "на відкритих майданчиках соціальної журналістики, підконтрольними головному розвідувальному управлінню генерального штабу Російської Федерації (які не мають навіть механізму попередньої модерації) розміщуються фейкові матеріали, які потім поширюються в соціальних мережах". "У залежності від розвитку ситуації ці матеріали можуть підхоплюватись популярними ЗМІ з високим рівнем довіри та значним представництвом в світі (наприклад телевізійними каналами Russia Today та "Спутник")", - сказано у повідомленні.
"На жаль, деякі подібні матеріали підхоплюються тенденційними українськими ЗМІ, що є особливо небезпечним сьогодні, в умовах жорсткої політичної боротьби напередодні парламентських виборів. Командування Сухопутних військ Збройних сил України закликає перевіряти всю інформацію, не поширювати російські фейки та не піддаватись на провокації", - зазначили у СВ ЗСУ.
Нагадаємо, станом на кінець березня у Євросоюзі нарахували понад 2 тис. випадків російської дезінформації проти України.