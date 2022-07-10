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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 31481 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 77276 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 117988 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 169507 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 167197 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 168462 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 146407 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115010 перегляди

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У ЗСУ показали, як розгромили російську артилерійську батарею на Херсонщині

У ЗСУ показали, як розгромили російську артилерійську батарею на Херсонщині

Київ • УНН

 • 154158 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Стратегічне командування Збройних сил оприлюднило відео знищення російської артилерійської батареї у Херсонській області, пише УНН.

Деталі

На оприлюдненому відео видно, як внаслідок влучного удару українських захисників, ворожу техніку охопило полум’я.

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Раніше сьогодні радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив про подробиці удару, завданого в Новій Каховці Херсонської області за пунктом управління 49 армії, ППО, та складів з ракетами до ППО.

З його слів, за попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких – важкі, частина з яких не виживе.

Українські Національні Новини

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