У ЗСУ показали, як розгромили російську артилерійську батарею на Херсонщині

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На оприлюдненому відео видно, як внаслідок влучного удару українських захисників, ворожу техніку охопило полум’я.

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Раніше сьогодні радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив про подробиці удару, завданого в Новій Каховці Херсонської області за пунктом управління 49 армії, ППО, та складів з ракетами до ППО.

З його слів, за попередніми даними, понад сто знищених, близько 200 поранених, половина з яких – важкі, частина з яких не виживе.