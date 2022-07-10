В ВСУ показали, как разгромили российскую артиллерийскую батарею в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Стратегическое командование Вооруженных сил обнародовало видео уничтожения российской артиллерийской батареи в Херсонской области, пишет УНН.
Детали
На обнародованном видео видно, как в результате точного удара украинских защитников, вражескую технику охватило пламенем.
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Ранее сегодня советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил о подробностях удара, нанесенного в Новой Каховке Херсонской области по пункту управления 49 армии, ПВО и составов с ракетами в ПВО.
По его словам, по предварительным данным, более ста уничтоженных, около 200 раненых, половина из которых – тяжелые, часть из которых не выживет.