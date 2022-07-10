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В ВСУ показали, как разгромили российскую артиллерийскую батарею в Херсонской области

В ВСУ показали, как разгромили российскую артиллерийскую батарею в Херсонской области

Киев • УНН

 • 154152 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Стратегическое командование Вооруженных сил обнародовало видео уничтожения российской артиллерийской батареи в Херсонской области, пишет УНН.

Детали

На обнародованном видео видно, как в результате точного удара украинских защитников, вражескую технику охватило пламенем.

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Ранее сегодня советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил о подробностях удара, нанесенного в Новой Каховке Херсонской области по пункту управления 49 армии, ПВО и составов с ракетами в ПВО.

По его словам, по предварительным данным, более ста уничтоженных, около 200 раненых, половина из которых – тяжелые, часть из которых не выживет.

Украинские Национальные Новости

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