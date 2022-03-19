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У ЗСУ підтвердили новий ракетний удар окупантів по Франківщині

У ЗСУ підтвердили новий ракетний удар окупантів по Франківщині

Київ • УНН

 • 1994484 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. У ЗСУ підтвердили новий ракетний удар російських окупантів по Івано-Франківщині. Про це повідомляє у тому числі Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.

Деталі

У ЗСУ підтвердили сам факт удару у коментарі ЗМІ, але поки не назвали тип ракет.

Зокрема, речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат підтвердив ВВС News Україна, що поблизу населеного пункту Делятин в Івано-Франківській області був завданий росіянами ракетний удар.

"Будемо дивитися, що це було", - відповів він на питання, чи це була надзвукова ракета, як про це зранку заявило міністерство оборони Росії.

За словами речника, на місці удару працюють рятувальники. Ракетний удар завдали по складах, інформацію щодо обсягів руйнувань та пошкоджень ще уточнюють.

Раніше

Окупанти заявили, що завдали ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів у Делятин Івано-Франківської області гіперзвуковими ракетами комплексу «Кинжал».

Українські Національні Новини

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