В ВСУ подтвердили новый ракетный удар оккупантов по Ивано-Франковской области

Детали

В ВСУ подтвердили сам факт удара в комментарии СМИ, но пока не назвали тип ракет.

В частности, представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил ВВС News Украина, что вблизи населенного пункта Делятин в Ивано-Франковской области был нанесен россиянами ракетный удар.

"Будем смотреть, что это было", - ответил он на вопрос, была ли это сверхзвуковая ракета, как об этом утром заявило министерство обороны россии.

По словам спикера, на месте удара работают спасатели. Ракетный удар нанесли по складам, информацию относительно объемов разрушений и повреждений еще уточняют.

Ранее

Оккупанты заявили, что нанесли удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятин Ивано-Франковской области гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал".