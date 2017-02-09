У зоопарку в США малайська тигриця покинула трьох дитинчат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У зоопарку Цінціннаті в США малайська тигриця покинула трьох дитинчат відразу після народження, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Повідомляється, що трьох тигренят змушені годувати з рук співробітники зоопарку. Вони тримають дитинчат у теплі так, щоб їхня температура тіла не була занадто низькою без тепла матері. Годувати тигренят необхідно кожні три години.
“Це не рідкість, що мами-тигри не знають, що робити з дитинчатами. Вони можуть бути агресивними і навіть завдати шкоди або вбити дитинчат”, - зазначають співробітники зоопарку.
Як повідомляв УНН, амурські тигри з китайського зоопарку сильно погладшали за зиму.