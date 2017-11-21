У зоопарку Рівного дитинча кенгуру вперше з’явилося на людях
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Вперше на люди з’явилося дитинча пари кенгуру в рівненському зоопарку. Як розповів УНН директор зоопарку Олег Павлюк, малюк перебував у сумці матері півроку.
“Ми поки не визначили, це хлопчик чи дівчинка. Також ще не придумали ім’я дитинчати пари кенгуру”, — зазначив директор зоопарку.
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Нині пара кенгуру живе в спеціальній кімнаті, яка постійно опалюється. Момент появи дитинча працівникам вдалося відзняти на відео.
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