У зоопарку Рівного дитинча кенгуру вперше з’явилося на людях

“Ми поки не визначили, це хлопчик чи дівчинка. Також ще не придумали ім’я дитинчати пари кенгуру”, — зазначив директор зоопарку.

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Нині пара кенгуру живе в спеціальній кімнаті, яка постійно опалюється. Момент появи дитинча працівникам вдалося відзняти на відео.

Як повідомляв УНН, в Кенії вперше засняли на відео білих жирафів.

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