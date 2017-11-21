В зоопарке Ровно детеныш кенгуру впервые появился на людях

“Мы пока не определили, это мальчик или девочка. Также еще не придумали имя детеныша пары кенгуру”, — отметил директор зоопарка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове построят зоопарк за 1,4 млрд грн

Сейчас пара кенгуру живет в специальной комнате, которая постоянно отапливается. Момент появления детеныша работникам удалось снять на видео.

Как сообщал УНН, в Кении впервые засняли на видео белых жирафов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Токийском зоопарке родился детеныш гигантской панды