В зоопарке Ровно детеныш кенгуру впервые появился на людях
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Впервые в свет появился детеныш пары кенгуру в Ровенском зоопарке. Как рассказал УНН директор зоопарка Олег Павлюк, малыш находился в сумке матери полгода.
“Мы пока не определили, это мальчик или девочка. Также еще не придумали имя детеныша пары кенгуру”, — отметил директор зоопарка.
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Сейчас пара кенгуру живет в специальной комнате, которая постоянно отапливается. Момент появления детеныша работникам удалось снять на видео.
Как сообщал УНН, в Кении впервые засняли на видео белых жирафов.
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