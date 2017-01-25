У зоопарку Бельгії народилося жирафеня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Бельгійському зоопарку народилося дитинча жирафи, передає УНН з посиланням на Reuters.
У зоопарку зазначають, що малюк та його мама Мегара наразі почуваються добре.
Стать жирафеняти поки що встановити не можна, однак після того, як це буде зроблено, громадськості буде запропоновано проголосувати за ім’я, яке починатиметься на літеру "S". Повідомляється, що цією літерою повинні будуть починатися імена всіх народжених тваринок у цьому році. Таке правило дозволяє легко запам’ятати вік тварини.
Малюк виросте 4,5 метри у висоту, якщо виявиться самкою, і 5,5 метрів, якщо це самець.
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Зазначається, що дитинча жирафи стало першим новонародженим у цьому році в бельгійському зоопарку. Народження ще одного жирафеняти очікується наприкінці січня.
За словами природозахисників, Мегара і її дитинча перебувають під загрозою зникнення з підвидів жирафів, чисельність яких у світі налічується всього 200 осіб.