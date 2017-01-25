В зоопарке Бельгии родился детеныш жирафа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Бельгийском зоопарке родился детеныш жирафа, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В зоопарке отмечают, что малыш и его мама Мегара сейчас чувствуют себя хорошо.
Пол детеныша пока установить нельзя, однако после того, как это будет сделано, общественности будет предложено проголосовать за имя, которое будет начинаться на букву «S». Сообщается, что этой буквой должны будут начинаться имена всех рожденных животных в этом году. Такое правило позволяет легко запомнить возраст животного.
Малыш вырастет 4,5 метра в высоту, если окажется самкой, и 5,5 метров, если это самец.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За последние 30 лет жирафов в мире стало меньше на 40%
Отмечается, что детеныш жирафа стал первым новорожденным в этом году в бельгийском зоопарке. Рождения еще одного детеныша жирафа ожидается в конце января.
По словам защитников природы, Мегара и ее детеныш находятся под угрозой исчезновения из подвидов жирафов, численность которых в мире насчитывается всего 200 особей.