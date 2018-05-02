У зоні відчуження ЧАЕС затримано 9 сталкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Співробітники поліції Київської області затримали в зоні відчуження Чорнобильської АЕС 9 сталкерів. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
"Три групи туристів-екстремалів із різних куточків України (Житомирської, Київської та Закарпатської областей) поза контрольно-пропускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження. Їх виявили під час патрулювання працівники відділу поліції зони ЧАЕС та відділення забезпечення фіззахисту об’єктів "Чорнобильського спецкомбінату", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, відносно порушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) КУпАП. Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення. Сталкерам загрожує покарання - штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як повідомляв УНН, громадян України, які незаконно потрапили на територію Чорнобильської зони відчуження, виявили вчора прикордонники Житомирського загону.