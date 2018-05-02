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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В зоне отчуждения ЧАЭС задержаны 9 сталкеров

Киев • УНН

 • 7055 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Сотрудники полиции Киевской области задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 9 сталкеров. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

В зоне отчуждения ЧАЭС задержаны 9 сталкеров

"Три группы туристов-экстремалов из разных уголков Украины (Житомирской, Киевской и Закарпатской областей) вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения. Их обнаружили во время патрулирования сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС и отделения обеспечения физзащиты объектов "Чернобыльского спецкомбината", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) КоАП. Материалы направлены в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения. Сталкерам грозит наказание - штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНН, граждан Украины, которые незаконно попали на территорию Чернобыльской зоны отчуждения, обнаружили вчера пограничники Житомирского отряда.

Украинские Национальные Новости

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