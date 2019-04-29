У зоні ООС з початку доби зафіксовано три ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. З початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування здійснили три обстріли позицій українських військових. Про це під час щоденного брифінгу повідомив представник прес-центру Міноборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три ворожі обстріли, один з яких стався із застосуванням противником міномету забороненого калібру", - проінформував Мотузяник.
Так, о 7:20 ворог обстріляв з мінометів 82 калібру українські позиції поблизу населеного пункту Золоте- 4, що на Луганському напрямку. Вогонь противник вів з боку селища Березівське.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" від початку доби бойовики здійснили два обстріли в бік селища Широкине. Обстріли сталися о 2:10 та 3:00. Під час цих обстрілів бойовики вели вогонь з автоматичних і ручних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
Нагадаємо, 28 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.