ООС: бойовики здійснили 3 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. 28 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине;
з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Піски.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з гранатометів різних систем обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське.
Втрати ворога сталися в небойових умовах. За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 квітня троє бойовиків померли, один травмований.
Від початку поточної доби ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Широкине в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Схід".
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.