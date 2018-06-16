У зоні ООС примусово посадили літак
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Легкомоторний літак Х-32 "Бекас" під керування двох українців, які не мали дозволу у зоні проведення операції Об'єднаних сил, у суботу вранці примусово посадили і затримали на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Сьогодні, 16 червня, близько 6:30 ранку пост повітряного спостереження Національної гвардії України в районі населеного пункту Роздольне, що на Донеччині, помітив легкомоторний літальний апарат та сповістив про це пункт управління протиповітряної оборони. Вжитими заходами двомісний літальний апарат Х-32 "Бекас" примусили до посадки", - повідомили в штабі.
Як зазначається, керували легкомоторним літальним апаратом два громадянина України без отримання відповідних дозволів Об'єднаних сил.
Зазначені громадяни та літак передано до відділу Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил. Вирішується питання щодо притягнення зазначених осіб до відповідальності.
Нагадаємо, поліцейський із стріляниною зупинив авто на блокпосту на Донбасі.