У зоні ЧАЕС забрали з приватних рук лісову ділянку за близько 3 млн грн

“Прокуратурою Київської області забезпечено повне виконання рішення Іванківського районного суду, яким задоволено позовні вимоги прокуратури про скасування правовстановлюючих документів на право власності та витребування у власність держави земельної ділянки лісового фонду площею 2 га, розташованої на території зони відчуження ЧАЕС поруч з Київським водосховищем на річці Дніпро”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказану земельну ділянку у лісі незаконно та всупереч вимогам чинного законодавства передали у власність громадянину для ведення особистого селянського господарства.

“Наразі правовстановлюючі документи на землю скасовані, їх витребувано у власність держави, а державним реєстратором внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості. Таким чином, прокуратура Київщини повернула державі лісову ділянку площею 2 га, ринкова вартість якої становить майже 3 млн грн”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, суд повернув у державну власність землю військового аеродрому в Одесі.



