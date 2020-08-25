В зоне ЧАЭС забрали из частных рук лесной участок за около 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Прокуратура Киевской области, во исполнение решения суда, вернула в государственную собственность лесной участок, стоимостью около 3 млн грн, расположенный на территории зоны отчуждения ЧАЭС рядом с Киевским водохранилищем на Днепре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Прокуратурой Киевской области обеспечено полное выполнение решения Ивановского районного суда, которым удовлетворены исковые требования прокуратуры об отмене правоустанавливающих документов на право собственности и истребовании в собственность государства земельного участка лесного фонда площадью 2 га, расположенного на территории зоны отчуждения ЧАЭС рядом с Киевским водохранилищем на реке Днепр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанный земельный участок в лесу незаконно и вопреки требованиям действующего законодательства передали в собственность гражданину для ведения личного сельского хозяйства.
"Сейчас правоустанавливающие документы на землю отменены, их истребовано в собственность государства, а государственным регистратором внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество соответствующие сведения. Таким образом, прокуратура Киевской области вернула государству лесной участок площадью 2 га, рыночная стоимость которого составляет почти 3 млн грн", - указано в сообщении.
Напомним, суд вернул в государственную собственность землю военного аэродрома в Одессе.