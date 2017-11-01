У зоні АТО зафіксували готові до стрільби ворожі РСЗВ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Члени патрулю СММ ОБСЄ зафіксували на непідконтрольній урядові території Донецької області 6 одиниць реактивного озброєння. Про це СММ ОБСЄ повідомила у своєму звіті станом на 30 жовтня, передає УНН.
"У непідконтрольних урядові районах члени СММ бачили 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм) і 6 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм). За словами членів "ДНР", які перебували на місцях зберігання, гаубиці та РСЗВ були заряджені", - повідомила СММ ОБСЄ у звіті.
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Крім того, у підконтрольних урядові районах у Луганській області СММ констатувала наявність 10 танків (Т-64), 3 бронетранспортери (МТ-ЛБ) і дві бойові машини піхоти (БМП-2) неподалік від міста Первомайськ, а також 12 буксируваних гаубиць (2A65), 8 з яких члени патрулю ОБСЄ зафіксували там уперше.
Також, 29 жовтня безпілотний літак моніторингової місії зафіксував розвідувальну машину типу БРДМ біля Золотого.
Як повідомляв УНН, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.