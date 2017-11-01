В зоне АТО зафиксировали готовые к стрельбе вражеские РСЗО

"В неподконтрольных правительству районах члены СММ видели 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21"Град", 122 мм) и 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм). По словам членов "ДНР", которые находились на местах хранения, гаубицы и РСЗО были заряжены", - сообщила СММ ОБСЕ в отчете.

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Кроме того, в подконтрольных правительству районах в Луганской области СММ констатировала наличие 10 танков (Т-64), 3 бронетранспортера (МТ-ЛБ) и две боевые машины пехоты (БМП-2) неподалеку от города Первомайск, а также 12 буксируемых гаубиц (2A65 ), 8 из которых члены патруля ОБСЕ зафиксировали там впервые.

Также, 29 октября беспилотный самолет мониторинговой миссии зафиксировал разведывательную машину типа БРДМ у Золотого.

Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.