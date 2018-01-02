У зоні АТО внаслідок підриву вибухового пристрою загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Вчора в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув один український військовий. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Внаслідок ворожого провокативного вогню жоден український військовий не постраждав. Проте в районі населено пункту Новотошківське один український військовий підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Внаслідок отримання множинних осколкових поранень він загинув”, — сказав Мотузяник.
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За його словами, всього упродовж минулої доби бойовики здійснили 5 прицільних обстрілів українських позицій, у тому числі з використанням мінометів калібру 82 мм.
Нагадаємо, станом на ранок в зоні проведення АТО бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 5 разів порушили режим тиші.