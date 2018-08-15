У знищенні аптечних мереж можуть бути зацікавлені фармвиробники

Відзначається, що автори законопроекту №8591 пропонують одним махом закрити сотні аптечних закладів по країні, мотивуючи таку необхідність бажанням знизити ціни на препарати.

Однак, як підкреслюють журналісти, документ може привести до кардинально зворотного ефекту.

"Зокрема, проект передбачає, що аптеки повинні розташовуватися не ближче, ніж 500 метрів один від одного. Чому саме така відстань називається депутатами "оптимальним", невідомо. Куди повинні зникнути аптеки, що розташовані ближче певної дистанції - не вказано. Не ясний і принцип, згідно з яким має відбуватися селекція "правильних" аптек на одному квадратному півкілометрі.

Також депутати пропонують заборонити аптечні мережі. Як? Роздробити їх між собою - дозволивши одній юридичній особі володіти не більше ніж 8 аптеками. При цьому на кожну таку юридичну особу має припадати не менше трьох власників з профільною вищою фармацевтичною освітою. Як в такому випадку мають повести себе чинні власники аптечних мереж, що досягають розмірів в 100 і 200 аптечних установ, - не уточнюється. Фактично ж їм пропонується відмовитися від бізнесу, продати його, ліквідувати або ж переписати на півдесятка підставних фармацевтів", - наголошується в матеріалі.

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Крім цього, законодавці вирішили зажадати від усіх фізосіб-власників аптечного бізнесу вищу профільну фармосвіту.

"Не нижче "магістра" та плюс курси провізора. Для цього, як відомо, потрібно витратити не менше 5 років навчання в університеті. Або ж просто купити диплом", - уточнює видання.

На практиці реалізація норм запропонованого депутатами документа призведе до зниження ринкової конкуренції, посилення впливу заводів на формування цін і в результаті - до подорожчання ліків на аптечних полицях, відзначають автора публікації.

Повідомляється, що зацікавленими в лобіюванні законопроекту №8591 можуть бути вітчизняні фармацевтичні заводи.

"Близько 20 тис. українських аптек сьогодні працюють в умовах жорстокої цінової конкуренції. У боротьбі за покупця вони стимулюють виробника відпускати їм ліки за більш привабливими цінами. І на полицю потрапляє продукція того заводу, який йде на поступки в ціні.

Ті ж, хто не бажає грати за правилами ринку і конкурентної змагальності, - не продаються, їх продукція реалізовується в рази гірше. Не в силах з цим миритися, окремі виробники і проштовхують сьогодні законопроект, що вбиває аптечні мережі. Через підконтрольних депутатів заводи прагнуть диктувати правила гри на ринку роздрібної торгівлі.

Про які конкретно виробники може йти мова - питання поки відкрите", - резюмує "Бізнес".

Як писав УНН, в Україні відсутня монополія аптечного ринку.