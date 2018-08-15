У знищенні аптечних мереж можуть бути зацікавлені фармвиробники

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 13269 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 30365 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 45428 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 55376 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 88164 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69151 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80677 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94724 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87653 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 183055 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.5м/с
64%
Популярнi новини

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 7604 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 11311 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 7110 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 11794 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 6106 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 45428 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 183055 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338154 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272234 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382382 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 4722 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 7218 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 55376 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19554 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24705 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У знищенні аптечних мереж можуть бути зацікавлені фармвиробники

Київ • УНН

 • 9225 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. В кінці липня в парламенті група народних депутатів зареєструвала законопроект, що пропонує введення низки обмежувальних заходів щодо аптечного бізнесу. Документ під номером 8591 може зруйнувати аптечні мережі в Україні. Від прийняття законопроекту в запропонованому вигляді виграють тільки фармвиробники, а програють - споживачі. Про це пише видання "Бізнес", передає УНН.

У знищенні аптечних мереж можуть бути зацікавлені фармвиробники

Відзначається, що автори законопроекту №8591 пропонують одним махом закрити сотні аптечних закладів по країні, мотивуючи таку необхідність бажанням знизити ціни на препарати.

Однак, як підкреслюють журналісти, документ може привести до кардинально зворотного ефекту.

"Зокрема, проект передбачає, що аптеки повинні розташовуватися не ближче, ніж 500 метрів один від одного. Чому саме така відстань називається депутатами "оптимальним", невідомо. Куди повинні зникнути аптеки, що розташовані ближче певної дистанції - не вказано. Не ясний і принцип, згідно з яким має відбуватися селекція "правильних" аптек на одному квадратному півкілометрі.

Також депутати пропонують заборонити аптечні мережі. Як? Роздробити їх між собою - дозволивши одній юридичній особі володіти не більше ніж 8 аптеками. При цьому на кожну таку юридичну особу має припадати не менше трьох власників з профільною вищою фармацевтичною освітою. Як в такому випадку мають повести себе чинні власники аптечних мереж, що досягають розмірів в 100 і 200 аптечних установ, - не уточнюється. Фактично ж їм пропонується відмовитися від бізнесу, продати його, ліквідувати або ж переписати на півдесятка підставних фармацевтів", - наголошується в матеріалі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За аналогією із запропонованим законопроектом юрист порадив депутатам заборонити мережу "МакДональдс"

Крім цього, законодавці вирішили зажадати від усіх фізосіб-власників аптечного бізнесу вищу профільну фармосвіту.

"Не нижче "магістра" та плюс курси провізора. Для цього, як відомо, потрібно витратити не менше 5 років навчання в університеті. Або ж просто купити диплом", - уточнює видання.

На практиці реалізація норм запропонованого депутатами документа призведе до зниження ринкової конкуренції, посилення впливу заводів на формування цін і в результаті - до подорожчання ліків на аптечних полицях, відзначають автора публікації.

Повідомляється, що зацікавленими в лобіюванні законопроекту №8591 можуть бути вітчизняні фармацевтичні заводи.

"Близько 20 тис. українських аптек сьогодні працюють в умовах жорстокої цінової конкуренції. У боротьбі за покупця вони стимулюють виробника відпускати їм ліки за більш привабливими цінами. І на полицю потрапляє продукція того заводу, який йде на поступки в ціні.

Ті ж, хто не бажає грати за правилами ринку і конкурентної змагальності, - не продаються, їх продукція реалізовується в рази гірше. Не в силах з цим миритися, окремі виробники і проштовхують сьогодні законопроект, що вбиває аптечні мережі. Через підконтрольних депутатів заводи прагнуть диктувати правила гри на ринку роздрібної торгівлі.

Про які конкретно виробники може йти мова - питання поки відкрите", - резюмує "Бізнес".

Як писав УНН, в Україні відсутня монополія аптечного ринку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,996.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,657.64