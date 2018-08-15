В уничтожении аптечных сетей могут быть заинтересованы фармпроизводители

Отмечается, что авторы законопроекта № 8591 предлагают одним махом закрыть сотни аптечных заведений по стране, мотивируя такую необходимость желанием снизить цены на препараты.

Однако, как подчеркивают журналисты, документ может привести к кардинально обратному эффекту.

“В частности, проект гласит, что аптеки должны располагаться не ближе, чем 500 метров друг от друга. Почему именно такое расстояние называется депутатами „оптимальным“, не известно. Куда должны исчезнуть аптеки, находящиеся ближе определенной дистанции — не указано. Не ясен и принцип, согласно которому должна проходить селекция „правильных“ аптек на одном квадратном полукилометре.

Также депутаты предлагают запретить аптечные сети. Как? Подробить их между собой — разрешив одному юридическому лицу владение не более 8 аптеками. При этом на каждое такое юридическое лицо должно приходиться не менее трех собственников с профильным высшим фармацевтическим образованием. Как в таком случае должны повести себя действующие собственники аптечных сетей, достигающие размеров в 100 и 200 аптечных учреждений, — не уточняется. Фактически же им предлагается отказаться от бизнеса, продать его, ликвидировать или же переписать на полдесятка подставных фармацевтов”, — отмечается в материале.

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Кроме этого, законодатели решили потребовать от всех физлиц-собственников аптечного бизнеса высшее профильное фармобразование.

“Не ниже „магистра“ и плюс курсы провизора. Для этого, как известно, нужно потратить не менее 5 лет учебы в университете. Или же просто купить диплом”, — уточняет издание.

На практике реализация норм предложенного депутатами документа приведет к снижению рыночной конкуренции, усилению влияния заводов на формирования цен и в итоге — к подорожанию лекарств на аптечных полках, отмечают автора публикации.

Сообщается, что заинтересованными в лоббировании законопроекта № 8591 могут быть отечественные фармацевтические заводы.

“Около 20 тыс. украинских аптек сегодня работают в условиях жестокой ценовой конкуренции. В борьбе за покупателя они стимулируют производителя отпускать им лекарства по более привлекательным ценам. И на полку попадает продукция того завода, который идет на уступку в цене.

Те же, кто не желает играть по правилам рынка и конкурентной состязательности — не продаются, их продукция реализовывается в разы хуже. Не в силах с этим мириться, отдельные производители и проталкивают сегодня законопроект, убивающий аптечные сети. Через подконтрольных депутатов заводы стремятся диктовать правила игры на рынке розничной торговли.

О каких конкретно производителях может идти речь — вопрос пока открыт”, — резюмирует “Бизнес”.

Как писал УНН, в Украине отсутствует монополия аптечного рынка.