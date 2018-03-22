У зіткненні маршруток в Луцьку постраждало 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Внаслідок автопригоди за участю маршрутних таксі в Луцьку постраждало 11 пасажирів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Волинської області.
Сьогодні близько 13:20 по вулиці Глушець у Луцьку зіткнулися маршрутні таксі. Внаслідок автопригоди травмувалися одинадцять пасажирів, двоє з них у лікарні.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Слідчі попередньо з’ясували, що маршрутне таксі зупинилося на зупинці, де в нього в’їхала інша маршрутка. Внаслідок зіткнення одинадцять пасажирів травмувалися. Двох із травмованих госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.