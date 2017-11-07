У жовтні в Києві демонтували майже тисячу рекламних засобів

Зокрема, демонтовано типи конструкцій у кількості: тимчасова виносна спеціальна конструкція – 59; тумба, що стоїть окремо – 25; щит, що стоїть окремо – 30; банер – 182; вивіска – 189; кронштейн – 169; лайтпостер, що стоїть окремо – 3; конструкції на даху – 16; холдер – 155; електронне табло – 8; транспорт – 1; прапор, прапорець – 6; лайтпостер на фасаді – 17; телевізійний екран, що стоїть окремо – 1; щит на фасаді – 1; елемент благоустрою – 1; транспарант-перетяжка над вулицею – 4.

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Нагадаємо, у вересні в столиці демонтували 830 незаконних рекламних засоби, серед яких 438 одиниць демонтовано власниками цих РЗ.

Окрім того, згідно з правилами розміщення рекламних засобів, у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими форматами (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими форматами (біл-бордами).