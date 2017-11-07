В октябре в Киеве демонтировали почти тысячу рекламных средств

В частности, были демонтированы такие типы конструкций: временная выносная специальная конструкция - 59; тумба, стоит отдельно - 25; щит, стоящий отдельно - 30; баннер - 182; вывеска - 189; кронштейн - 169; лайтпостер, что стоит отдельно - 3; конструкции на крыше - 16; холдер - 155; электронное табло - 8; транспорт - 1; флаг, флаг - 6; лайтпостер на фасаде - 17; телевизионный экран, стоит отдельно - 1; щит на фасаде - 1; элемент благоустройства - 1; транспарант-перетяжка над улицей - 4.

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Напомним, в сентябре в столице демонтировали 830 незаконных рекламных средства, среди которых 438 единиц демонтировано владельцами этих РС.

Кроме того, согласно правилам размещения рекламных средств, в размещении рекламных конструкций должен использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от их размеров: между наименьшими форматами (сити-лайты) от 40 метров и до 150 метров между большими форматами (биг-борды).