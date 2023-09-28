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У жовтні уряди Румунії та України проведуть спільне засідання

У жовтні уряди Румунії та України проведуть спільне засідання

Київ • УНН

 • 199638 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Уряди України та Румунії проведуть спільне засідання у жовтні. Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, пише Digi24, передає УНН.

Цитата

“Ми допомагаємо Україні на всіх рівнях. Наступного місяця у мене буде спільна зустріч з Українським урядом, і я поїду до Києва з кількома міністрами, щоб покращити співпрацю”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Також глава уряду Румунії зауважив, що під час засідання українська сторона оголосить про відмову від терміну “молдовська мова”.

“У нас чесний діалог із прем’єр-міністром України, ми знайшли найкращі рішення, щоб не вплинути на аграріїв і Україну на транспортування свого зерна”, - додав Марчел Чолаку.

Він зазначив, що Україні треба допомагати, поки війна не виграна, але Україна також повинна підтримувати себе.

Чолаку зауважив, що завдяки діалогу було ініційовано систему ліцензування експорту з України, щоб фермери були захищені. Відмова у даному питання свідчила б, що Румунія не хоче допомагати Україні.

“Це не війна між росією та Україною, це не між путіним і Зеленським, це війна між диктатором і демократичним світом. Це ставка”, - додав прем'єр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський обговорив з європейськими лідерами вільний доступ української агропродукції на ринок ЄС

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