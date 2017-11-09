У жовтні кількість перетинів адмінмежі з Кримом зменшилась

"Впродовж жовтня адміністративну межу з окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 220,9 тис. осіб. З них 115,2 тис. – в’їхали на територію півострова, 105,7 – виїхали. Порівняно з вереснем, кількість перетинів зменшилася на 9,5%", - сказано у повідомленні.

Найбільше людей перетнули адміністративну межу через КПВВ “Чонгар” – 105,3 тис. осіб; 101,5 тис. осіб перетнули адмінмежу через КПВВ “Каланчак” і ще 14,1 тис. осіб – через КПВВ “Чаплинка”.

Як повідомляв УНН, 8 листопада російські окупанти на адміністративному кордоні “Армянськ” між материковою Україною і окупованих Кримом затримали сімох жінок, дружин і близьких політв’язнів — кримських татар.