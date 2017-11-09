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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 24662 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 53816 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 73235 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 79833 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 79497 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63405 просмотра

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В октябре количество пересечений админграницы с Крымом уменьшилось

В октябре количество пересечений админграницы с Крымом уменьшилось

Киев  •  УНН

 • 7768 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В октябре количество пересечений админграницы с Крымом уменьшилось на 9,5% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает пресс-служба МинТОТ, передает УНН.

"В течение октября административную границу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 220,9 тыс. человек. Из них 115,2 тыс. - въехали на территорию полуострова, 105,7 - выехали. По сравнению с сентябрем, количество пересечений уменьшилось на 9,5%", - говорится в сообщении.

Больше всего людей пересекли административную границу через КПВВ "Чонгар" - 105,3 тыс. человек; 101,5 тыс. человек пересекли админграницу через КПВВ "Каланчак" и еще 14,1 тыс. человек - через КПВВ "Чаплинка".

Как сообщал УНН, 8 ноября российские оккупанты на административной границе "Армянск" между материковой Украиной и оккупированным Крымом задержали семерых женщин, жен и близких политзаключенных - крымских татар.

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