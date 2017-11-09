В октябре количество пересечений админграницы с Крымом уменьшилось

"В течение октября административную границу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 220,9 тыс. человек. Из них 115,2 тыс. - въехали на территорию полуострова, 105,7 - выехали. По сравнению с сентябрем, количество пересечений уменьшилось на 9,5%", - говорится в сообщении.

Больше всего людей пересекли административную границу через КПВВ "Чонгар" - 105,3 тыс. человек; 101,5 тыс. человек пересекли админграницу через КПВВ "Каланчак" и еще 14,1 тыс. человек - через КПВВ "Чаплинка".

Как сообщал УНН, 8 ноября российские оккупанты на административной границе "Армянск" между материковой Украиной и оккупированным Крымом задержали семерых женщин, жен и близких политзаключенных - крымских татар.