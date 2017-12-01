У жовтні до України надійшло 65 млн доларів іноземних інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 рудня. УНН. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у жовтні становив 65 млн дол. Про це йдеться у "Макроекономічному та монетарному огляді" НБУ, передає УНН.
“Практично всі ці кошти були спрямовані до реального сектору”, — зазначив регулятор.
Також повідомляється, що чистий приплив за фінансовим рахунком становив 563 млн дол., що значно більше, ніж у жовтні минулого року (257 млн дол.) і був забезпечений операціями приватного сектору.
Чисті надходження до приватного сектору в жовтні залишилися на рівні попереднього місяця і становили 0,5 млрд дол.
“Скорочення обсягів готівкової валюти суттєво сповільнилося, водночас зменшилися активи банківського сектору”, — звернули увагу в НБУ.
Загалом, за десять місяців поточного року чистий приплив за фінансовим рахунком становив 5,3 млрд дол. При цьому, чистий приплив прямих іноземних інвестицій за цей період оцінено в 2,1 млрд дол. (22% з яких становили операції переоформлення боргу в статутний капітал).
Нагадаємо, станом на 30 листопада поточного року обсяг міжнародних резервів України зріс до 19 млрд дол. в порівнянні з 18,7 млрд дол. на початок місяця.