У жовтні до України надійшло 65 млн доларів іноземних інвестицій

“Практично всі ці кошти були спрямовані до реального сектору”, — зазначив регулятор.

Також повідомляється, що чистий приплив за фінансовим рахунком становив 563 млн дол., що значно більше, ніж у жовтні минулого року (257 млн дол.) і був забезпечений операціями приватного сектору.

Чисті надходження до приватного сектору в жовтні залишилися на рівні попереднього місяця і становили 0,5 млрд дол.

“Скорочення обсягів готівкової валюти суттєво сповільнилося, водночас зменшилися активи банківського сектору”, — звернули увагу в НБУ.

Загалом, за десять місяців поточного року чистий приплив за фінансовим рахунком становив 5,3 млрд дол. При цьому, чистий приплив прямих іноземних інвестицій за цей період оцінено в 2,1 млрд дол. (22% з яких становили операції переоформлення боргу в статутний капітал).

Нагадаємо, станом на 30 листопада поточного року обсяг міжнародних резервів України зріс до 19 млрд дол. в порівнянні з 18,7 млрд дол. на початок місяця.