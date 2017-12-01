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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5192 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6235 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84269 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76813 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90000 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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11 марта, 06:00 • 120676 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107433 просмотра

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В октябре в Украину поступило 65 млн долларов иностранных инвестиций

В октябре в Украину поступило 65 млн долларов иностранных инвестиций

Киев  •  УНН

 • 16210 просмотра

КИЕВ. 1 рудник. УНН. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в октябре составил 65 млн долл. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" НБУ, передает УНН.

"Практически все эти средства были направлены в реальный сектор", - отметил регулятор.

Также сообщается, что чистый приток по финансовому счету составил 563 млн долл., Что значительно больше, чем в октябре прошлого года (257 млн ​​долл.) И был обеспечен операциями частного сектора.

Чистые поступления в частный сектор в октябре остались на уровне предыдущего месяца и составили 0,5 млрд долл.

"Сокращение объемов наличной валюты существенно замедлился, в то же время уменьшились активы банковского сектора", - обратили внимание в НБУ.

В общем, за десять месяцев текущего года чистый приток по финансовому счету составил 5,3 млрд долл. При этом, чистый приток прямых иностранных инвестиций за этот период оценены в 2,1 млрд долл. (22% из которых составляли операции переоформления долга в уставный капитал).

Напомним, на 30 ноября текущего года объем международных резервов Украины вырос до 19 млрд долл. по сравнению с 18,7 млрд долл. на начало месяца.

Украинские Национальные Новости

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