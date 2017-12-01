В октябре в Украину поступило 65 млн долларов иностранных инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 1 рудник. УНН. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в октябре составил 65 млн долл. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" НБУ, передает УНН.
"Практически все эти средства были направлены в реальный сектор", - отметил регулятор.
Также сообщается, что чистый приток по финансовому счету составил 563 млн долл., Что значительно больше, чем в октябре прошлого года (257 млн долл.) И был обеспечен операциями частного сектора.
Чистые поступления в частный сектор в октябре остались на уровне предыдущего месяца и составили 0,5 млрд долл.
"Сокращение объемов наличной валюты существенно замедлился, в то же время уменьшились активы банковского сектора", - обратили внимание в НБУ.
В общем, за десять месяцев текущего года чистый приток по финансовому счету составил 5,3 млрд долл. При этом, чистый приток прямых иностранных инвестиций за этот период оценены в 2,1 млрд долл. (22% из которых составляли операции переоформления долга в уставный капитал).
Напомним, на 30 ноября текущего года объем международных резервов Украины вырос до 19 млрд долл. по сравнению с 18,7 млрд долл. на начало месяца.