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У ЖК Scandia встановили нові ціни на квартири

У ЖК Scandia встановили нові ціни на квартири

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Починаючи з 3 квітня квартири та нежитлові приміщення ЖК Scandia продаватимуть за новими цінами, повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.

“У понеділок, 3 квітня 2017 року, діють нові ціни на квартири та нежитлові приміщення в скандинавському містечку Scandia.

Починаючи з цього дня ціна на квадратний метр — від 9700 гривень. Ціна за квадратний метр нежитлових та комерційних приміщень з урахуванням всіх обов’язкових витрат (приміром, пожежної безпеки) починатиметься від 13 500 гривень”, — повідомили у ЖК Scandia.

Більш детальну інформацію про ЖК Scandia можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул. Богунська.

Нагадаємо, ЖК Scandia будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови сягатиме 80 га. Згідно з проектом ЖК, на території комплексу буде 100 житлових будинків, а також власна масштабна інфраструктура: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби. При цьому весь комплекс перебуватиме під цілодобовою посиленою охороною.

ЖК Scandia пропонує квартири на різний смак і розмір. Не ігноруючи такий важливий принцип, як комфорт, проектанти розробили зручні для проживання одно-, дво- та трикімнатні квартири. При цьому квартири на першому поверсі мають власну терасу, а на останньому — висота стель досягає 6 метрів.

Навіть у однокімнатних квартирах, які користуються зараз найбільшою популярністю, економити на метражі не стали. Для того, щоб ціни на квартири були доступними, а житловий комплекс якомога швидше знайшов своїх мешканців, забудовник відмовився від надприбутків і запропонував покупцеві максимально низьку ціну.

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