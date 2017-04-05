В ЖК Scandia установили новые цены на квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Начиная с 3 апреля квартиры и нежилые помещения ЖК Scandia будуь продавать по новым ценам, сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.
“В понедельник, 3 апреля 2017 года, действуют новые цены на квартиры и нежилые помещения в скандинавском городке Scandia.
Начиная с этого дня цена на квадратный метр — от 9700 гривен. Цена за квадратный метр нежилых и коммерческих помещений с учетом всех обязательных расходов (например, пожарной безопасности) будет начинаться от 13 500 гривен”, — сообщили в ЖК Scandia.
Более подробную информацию о ЖК Scandia можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г.Бровары, ул.Богунская.
Напомним, ЖК Scandia строится по принципу “город в городе”. Общая площадь застройки достигнет 80 га. Согласно проекту ЖК, на территории комплекса будет 100 жилых домов, а также собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы. При этом весь комплекс будет находиться под круглосуточной усиленной охраной.
ЖК Scandia предлагает квартиры на любой вкус и размер. Не пренебрегая таким важным принципом, как комфорт, проектанты разработали удобные для проживания одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем — высота потолков достигает 6 метров.
Даже в однокомнатных квартирах, которые пользуются сейчас наибольшей популярностью, экономить на метраже не стали. Для того, чтобы цены на квартиры были доступны, а жилой комплекс как можно скорее нашел своих жителей, застройщик отказался от сверхприбылей и предложил покупателю максимально низкую цену.