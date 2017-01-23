У ЖК Scandia розповіли про переваги проживання в Скандинавських країнах

“За останні 3 роки мені вдалося побувати у Фінляндії 4 рази — святкував Новий рік у Лапландії, проїхав від Гельсінкі до північного кола на автобусі і двічі їздив на нерест лосося. Вперше ми ловили рибу в Котке, недалеко від столиці, вдруге були на річці на кордоні Фінляндії та Швеції.

Скандинавія справляє на мене враження кожного разу, коли я туди потрапляю. Тут я відчуваю себе в своїй тарілці. Мені здаються знайомими вулички і парки. У Лапландії, звичайно ж, запам’яталося велика кількість снігу, десятки кілометрів на снігоході по глухому лісі і олені, вільно гуляючі всюди.

Архітектура — один із предметів гордості Фінляндії. Жителі країни з особливим трепетом ставляться до історичних будівель, але, незважаючи на це, дуже прогресивні і готові до експериментів. Саме архітекторам довірили створити новий план міста після того, як Гельсінкі був зруйнований під час Другої Світової війни. І якщо добре придивитися, можна побачити силует голови оленя, в який складаються вулиці столиці”, -розповів він.

Т.Парандій також звернув увагу на стосунки між сусідами в Фінляндії.

“У Гельсінкі є свій шарм, але і сільська місцевість — це щось надзвичайне. Всі будинки витримані в єдиному стилі. Здається, що ти потрапив в закрите котеджне містечко, що розтягнулося на сотні кілометрів. Крім того, тут дуже сильні сусідські взаємини: якщо більшість мешканців багатоквартирного будинку, вулиці чи містечка вирішили замінити ліфт або висадити нові дерева, ти теж зобов’язаний взяти участь ”, - резюмував він.

Нагадаємо Т.Парандій допомагав в організації святкування католицького Різдва в ЖК Scandia. Гостей свята частували стравами скандинавської кухні. Зокрема, копченим лососем, який було приготовлено за фінською традицією на вогні.

Також нагадаємо, ЖК Scandia — це скандинавське містечко сімейного типу всього в 20 хв від центру Києва (м.Бровари Київської обл) та один з найбільших житлових комплексів України з власною масштабною інфраструктурою.

“Ми поділяємо філософію жителів скандинавських країн, яка полягає в простоті, доступності, екологічності та якості. Якість життя, якість продуктів, якість освіти та безпеки ”, - відзначають в ЖК Scandia.