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В ЖК Scandia рассказали о преимуществах проживания в Скандинавских странах

В ЖК Scandia рассказали о преимуществах проживания в Скандинавских странах

Киев • УНН

 • 7623 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В очередном выпуске проекта "Архитектура скандинавских стран" команда ЖК Scandia рассказала об особенностях проживания в Финляндии. На этот раз в путешествие отправился управляющий партнер "FISHBORN" Тарас Парандий, передает УНН.

"За последние 3 года мне удалось побывать в Финляндии 4 раза - праздновал Новый год в Лапландии, проехал от Хельсинки до северного круга на автобусе и дважды ездил на нерест лосося. Впервые мы ловили рыбу в Котке, недалеко от столицы, во второй раз были на реке на границе Финляндии и Швеции.

Скандинавия производит на меня впечатление каждый раз, когда я туда попадаю. Здесь я чувствую себя в своей тарелке. Мне кажутся знакомыми улочки и парки. В Лапландии, конечно же, запомнилось большое количество снега, десятки километров на снегоходе по глухому лесу и олени, свободно гуляющие повсюду.

Архитектура - один из предметов гордости Финляндии. Жители страны с особым трепетом относятся к историческим зданиям, но, несмотря на это, очень прогрессивные и готовы к экспериментам. Именно архитекторам доверили создать новый план города после того, как Хельсинки был разрушен во время Второй Мировой войны. И если хорошо присмотреться, можно увидеть силуэт головы оленя, в который складываются улицы столицы", -рассказал он.

Т.Парандий также обратил внимание на отношения между соседями в Финляндии.

"В Хельсинки есть свой шарм, но и сельская местность - это нечто чрезвычайное. Все дома выдержаны в едином стиле. Кажется, что ты попал в закрытый коттеджный городок, который растянулся на сотни километров. Кроме того, здесь очень сильные соседские отношения: если большинство жителей многоквартирного дома, улицы или города решили заменить лифт или высадить новые деревья, ты тоже обязан принять участие", - резюмировал он.

Напомним Т.Парандий помогал в организации празднования католического Рождества в ЖК Scandia. Гостей праздника угощали блюдами скандинавской кухни. В частности, копченым лососем, который был приготовлен по финской традиции на огне.

Также напомним, ЖК Scandia - это скандинавский городок семейного типа всего в 20 мин от центра Киева (Бровары Киевской обл) и один из крупнейших жилых комплексов Украины с собственной масштабной инфраструктурой.

"Мы разделяем философию жителей скандинавских стран, которая заключается в простоте, доступности, экологичности и качестве. Качество жизни, качество продуктов, качество образования и безопасности", - отмечают в ЖК Scandia.

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