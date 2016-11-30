У ЖК “Scandia” пройшла виставка предметного дизайну “Скандинавський декор для Вашого дому”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У скандинавському містечку “Scandia” 25-27 листопада 2016 року пройшла виставка предметного дизайну “Скандинавський декор для Вашого дому”, повідомляє УНН.
У Відділі продажів зібралося більше сотні поціновувачів скандинавського стилю і учасників лекторію від провідних фахівців галузі.
“„Скандинавський декор для Вашого дому“ — це не тільки виставка елементів дизайну в скандинавському стилі від українських виробників, але також і лекції. У Відділі продажів затишно розмістилися дизайнерські проекти і декоративні рішення українських виробників і дизайн-студій Drømmel Furniture, DWELL the SPACE і Цегла Дизайн. А найприємніший момент полягає в тому, що всю продукцію можна було протестувати прямо на місці”, — повідомили в ЖК “Scandia”.
26 листопада успішно відбувся безкоштовний лекторій від Ірини Терех (DWELL the SPACE) на тему “Бетон в інтер’єрі: зроби їй і чого не можна або промисловий матеріал в домашній обстановці” і Олександра Солов’я (Drømmel Furniture) на тему “Скандинавський стиль в сучасних українських інтер’єрах: тренди та розвиток”.
Слухачі мали змогу поставити запитання, а також поспілкуватися з виробниками в неформальній обстановці. А модератором зустрічі виступила архітектор “Scandia” Тетяна Матлаш, яка поділилася з гостями головними концепціями та ідеями скандинавського містечка.
“Ми вдячні всім, хто приїхав до Відділу продажу скандинавського містечка „Scandia“ на минулих вихідних і занурився в атмосферу скандинавського декору разом з нами”, — наголосили ЖК “Scandia”.
Як раніше повідомляв УНН, один з найбільших житлових комплексів — ЖК “Scandia” будують у Броварах за скандинавською філософією.
Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.
Згідно з проектом ЖК, на території комплексу, окрім житлових будинків, також заплановано власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.