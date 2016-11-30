В ЖК "Scandia" прошла выставка предметного дизайна "Скандинавский декор для Вашего дома"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В скандинавском городке "Scandia" 25-27 ноября 2016 года прошла выставка предметного дизайна "Скандинавский декор для Вашего дома", сообщает УНН.
В Отделе продаж собралось более сотни ценителей скандинавского стиля и участников лектория от ведущих специалистов отрасли.
"Скандинавский декор для Вашего дома" - это не только выставка элементов дизайна в скандинавском стиле от украинских производителей, но также и лекции. В Отделе продаж уютно разместились дизайнерские проекты и декоративные решения украинских производителей и дизайн-студий Drømmel Furniture, DWELL the SPACE и Цегла Дизайн. А самый приятный момент заключается в том, что всю продукцию можно было протестировать прямо на месте", - сообщили в ЖК "Scandia".
26 ноября успешно состоялся бесплатный лекторий от Ирины Терех (DWELL the SPACE) на тему "Бетон в интерьере: сделай ей и чего нельзя или промышленный материал в домашней обстановке" и Александра Соловья (Drømmel Furniture) на тему "Скандинавский стиль в современных украинских интерьерах: тренды и развитие".
Слушатели имели возможность задать вопросы, а также пообщаться с производителями в неформальной обстановке. А модератором встречи выступила архитектор "Scandia" Татьяна Матлаш, которая поделилась с гостями главными концепциями и идеями скандинавского города.
"Мы благодарны всем, кто приехал в Отдел продаж скандинавского города "Scandia" на прошлых выходных и погрузился в атмосферу скандинавского декора вместе с нами", - отметили ЖК "Scandia".
Как ранее сообщал УНН, один из крупнейших жилых комплексов - ЖК "Scandia" строят в Броварах с применением скандинавской философии.
Общая площадь застройки достигнет 80 га и предполагает 100 семиэтажных домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.
Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, также запланирована собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.