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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В ЖК "Scandia" прошла выставка предметного дизайна "Скандинавский декор для Вашего дома"

Киев • УНН

 • 10369 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В скандинавском городке "Scandia" 25-27 ноября 2016 года прошла выставка предметного дизайна "Скандинавский декор для Вашего дома", сообщает УНН.

В ЖК "Scandia" прошла выставка предметного дизайна "Скандинавский декор для Вашего дома"

В Отделе продаж собралось более сотни ценителей скандинавского стиля и участников лектория от ведущих специалистов отрасли.

"Скандинавский декор для Вашего дома" - это не только выставка элементов дизайна в скандинавском стиле от украинских производителей, но также и лекции. В Отделе продаж уютно разместились дизайнерские проекты и декоративные решения украинских производителей и дизайн-студий Drømmel Furniture, DWELL the SPACE и Цегла Дизайн. А самый приятный момент заключается в том, что всю продукцию можно было протестировать прямо на месте", - сообщили в ЖК "Scandia".

26 ноября успешно состоялся бесплатный лекторий от Ирины Терех (DWELL the SPACE) на тему "Бетон в интерьере: сделай ей и чего нельзя или промышленный материал в домашней обстановке" и Александра Соловья (Drømmel Furniture) на тему "Скандинавский стиль в современных украинских интерьерах: тренды и развитие".

Слушатели имели возможность задать вопросы, а также пообщаться с производителями в неформальной обстановке. А модератором встречи выступила архитектор "Scandia" Татьяна Матлаш, которая поделилась с гостями главными концепциями и идеями скандинавского города.

"Мы благодарны всем, кто приехал в Отдел продаж скандинавского города "Scandia" на прошлых выходных и погрузился в атмосферу скандинавского декора вместе с нами", - отметили ЖК "Scandia".

Как ранее сообщал УНН, один из крупнейших жилых комплексов - ЖК "Scandia" строят в Броварах с применением скандинавской философии.

Общая площадь застройки достигнет 80 га и предполагает 100 семиэтажных домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.

Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, также запланирована собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.

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