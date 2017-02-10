У ЖК Scandia назвали головний тренд в дизайні та архітектурі на цей рік

"У цьому році екологічність - один з головних трендів в дизайні та архітектурі. Мова йде не тільки про натуральні матеріали, але і про колірну палітру вашого інтер'єру - все, як у природі, ніяких штучних квітів і відтінків. Крім того, сьогодні важливо поєднувати в своїй квартирі раціональне використання простору і функціональні речі ", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, житловий комплекс Scandia будується відповідно до скандинавської концепції і філософії. Екологічність і ергономічність є головними принципами при будівництві скандинавського містечка.

"Наша команда зупинилася на концепції скандинавського міста тому, що ми поділяємо філософію життя, якої дотримуються жителі країн Скандинавії. Вони роблять акцент на якості життя, приділяють належну увагу їх середовищу, п'ють воду з крана, створюють комфорт для дітей, цінують безпеку і близькість до природи.

Ці ідеї ми втілюємо в ЖК "Scandia": у нас будуть пішохідні двори, щоб діти могли спокійно грати, школи і дитячі сади, велика дитяча зона в парку, закриті території і постійне відеоспостереження, великий парк і зелені пішохідні двори. Крім того, тільки в ЖК Scandia ви зможете пити артезіанську воду зі свердловини прямо у вас на кухні ", - розповіла Тетяна Матлаш, архітектор ЖК Scandia.

ЖК Scandia будується за принципом "місто в місті". Загальна площа забудови буде досягати 80 га. Згідно з проектом ЖК, на території комплексу буде 100 семиповерхових житлових будинків, а також власна масштабна інфраструктура: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби і так далі.

При цьому, весь комплекс буде знаходитися під цілодобовою посиленою охороною.

ЖК Scandia пропонує квартири на будь-який смак і розмір. Не ігноруючи таким важливим принципом, як комфорт, проектанти розробили зручні для проживання одно-, дво- і трикімнатні квартири. При цьому квартири на першому поверсі мають власну терасу, а на останньому - висота стель досягає 6 метрів.

Навіть в однокімнатних квартирах, які користуються зараз найбільшою популярністю, економити на метражі не стали. Для того, щоб ціни на квартири були доступні, а житловий комплекс якомога швидше знайшов своїх жителів, забудовник відмовився від надприбутків і запропонував покупцеві максимально низьку ціну за європейську якість.

Зараз однокімнатну квартиру досить великого метражу, а саме більше 38 метрів, можна придбати всього за 15 тисяч доларів США.

На першому етапі будівництва "Scandia" готова запропонувати покупцям 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних.

Більш детальну інформацію про ЖК "Scandia" можна дізнатися на сайті компанії або в відділі продажів за адресою: м Бровари, вул.Богунская.