В ЖК Scandia назвали главный тренд в дизайне и архитектуре на этот год

$41.190.15
45.550.30
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 302 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 46309 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 113920 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 119439 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 130743 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 150034 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161274 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124543 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139233 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190023 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
65%
Популярные новости

Президент США заявил, что "недоволен" ударами рф по Украине

7 апреля, 20:47 • 4590 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 4882 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 8000 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 4562 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 8460 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 302 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 192717 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 248169 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 449768 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 402020 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29069 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28657 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43280 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65516 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72496 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

В ЖК Scandia назвали главный тренд в дизайне и архитектуре на этот год

Киев • УНН

 • 6159 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Команда ЖК Scandia, в продолжение цикла публикаций о трендах в дизайне и архитектуре, назвала главный тренд на 2017 год, сообщает УНН.

В ЖК Scandia назвали главный тренд в дизайне и архитектуре на этот год

"В этом году экологичность - один из главных трендов в дизайне и архитектуре. Речь идет не только о натуральных материалах, но и о цветовой палитре вашего интерьера - все, как в природе, никаких искусственных цветов и оттенков. Кроме того, сегодня важно сочетать в своей квартире рациональное использование пространства и функциональные вещи ", - отметили в компании.

Напомним, жилой комплекс Scandia строится в соответствии со скандинавской концепцией и философией. Экологичность и эргономичность являются основными принципами при строительстве скандинавского города.

"Наша команда остановилась на концепции скандинавского города потому, что мы разделяем философию жизни, которой придерживаются жители стран Скандинавии. Они делают акцент на качестве жизни, уделяют должное внимание их среде, пьют воду из крана, создают комфорт для детей, ценят безопасность и близость к природе.

Эти идеи мы воплощаем в ЖК "Scandia": у нас будут пешеходные дворы, чтобы дети могли спокойно играть, школы и детские сады, большая детская зона в парке, закрытые территории и постоянное видеонаблюдение, большой парк и зеленые пешеходные дворы. Кроме того, только в ЖК Scandia вы сможете пить артезианскую воду из скважины прямо у вас на кухне ", - рассказала Татьяна Матлаш, архитектор ЖК Scandia.

ЖК Scandia строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки будет достигать 80 га. Согласно проекту ЖК, на территории комплекса будет 100 семиэтажных жилых домов, а также собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и сады, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы и так далее.

При этом, весь комплекс будет находиться под круглосуточной усиленной охраной.

ЖК Scandia предлагает квартиры на любой вкус и размер. Не пренебрегая таким важным принципом, как комфорт, проектанты разработали удобные для проживания одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем - высота потолков достигает 6 метров.

Даже в однокомнатных квартирах, которые пользуются сейчас наибольшей популярностью, экономить на метраже не стали. Для того, чтобы цены на квартиры были доступны, а жилой комплекс как можно скорее нашел своих жителей, застройщик отказался от сверхприбылей и предложил покупателю максимально низкую цену за европейское качество.

Сейчас однокомнатную квартиру достаточно большого метража, а именно более 38 метров, можно приобрести всего за 15 тысяч долларов США.

На первом этапе строительства "Scandia" готова предложить покупателям 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул.Богунская.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,867.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,020.40
Ethereum
$1,588.29