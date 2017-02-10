В ЖК Scandia назвали главный тренд в дизайне и архитектуре на этот год

"В этом году экологичность - один из главных трендов в дизайне и архитектуре. Речь идет не только о натуральных материалах, но и о цветовой палитре вашего интерьера - все, как в природе, никаких искусственных цветов и оттенков. Кроме того, сегодня важно сочетать в своей квартире рациональное использование пространства и функциональные вещи ", - отметили в компании.

Напомним, жилой комплекс Scandia строится в соответствии со скандинавской концепцией и философией. Экологичность и эргономичность являются основными принципами при строительстве скандинавского города.

"Наша команда остановилась на концепции скандинавского города потому, что мы разделяем философию жизни, которой придерживаются жители стран Скандинавии. Они делают акцент на качестве жизни, уделяют должное внимание их среде, пьют воду из крана, создают комфорт для детей, ценят безопасность и близость к природе.

Эти идеи мы воплощаем в ЖК "Scandia": у нас будут пешеходные дворы, чтобы дети могли спокойно играть, школы и детские сады, большая детская зона в парке, закрытые территории и постоянное видеонаблюдение, большой парк и зеленые пешеходные дворы. Кроме того, только в ЖК Scandia вы сможете пить артезианскую воду из скважины прямо у вас на кухне ", - рассказала Татьяна Матлаш, архитектор ЖК Scandia.

ЖК Scandia строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки будет достигать 80 га. Согласно проекту ЖК, на территории комплекса будет 100 семиэтажных жилых домов, а также собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и сады, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы и так далее.

При этом, весь комплекс будет находиться под круглосуточной усиленной охраной.

ЖК Scandia предлагает квартиры на любой вкус и размер. Не пренебрегая таким важным принципом, как комфорт, проектанты разработали удобные для проживания одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем - высота потолков достигает 6 метров.

Даже в однокомнатных квартирах, которые пользуются сейчас наибольшей популярностью, экономить на метраже не стали. Для того, чтобы цены на квартиры были доступны, а жилой комплекс как можно скорее нашел своих жителей, застройщик отказался от сверхприбылей и предложил покупателю максимально низкую цену за европейское качество.

Сейчас однокомнатную квартиру достаточно большого метража, а именно более 38 метров, можно приобрести всего за 15 тысяч долларов США.

На первом этапе строительства "Scandia" готова предложить покупателям 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул.Богунская.