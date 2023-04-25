У Житомирській ОВА повідомили про слідчі дії НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Як повідомили у Житомирській обласній військовій адміністрації у Telegram, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить слідчі дії в деяких структурних підрозділах Житомирської ОВА, пише УНН.
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"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Житомирської ОВА. Обласна військова адміністрація зі свого боку максимально співпрацює з НАБУ, надає необхідні документи та інформацію", - ідеться у повідомленні.
Додамо
Напередодні з візитом на Житомирщині перебував Президент Володимир Зеленський.