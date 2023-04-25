В Житомирской ОВА сообщили о следственных действиях НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Как сообщили в Житомирской областной военной администрации в Telegram, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской ОВА, пишет УНН.
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"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской ОВА. Областная военная администрация со своей стороны максимально сотрудничает с НАБУ, предоставляет необходимые документы и информацию", - говорится в сообщении.
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Накануне с визитом в Житомирской области находился Президент Владимир Зеленский.