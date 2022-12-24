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У Житомирській області заборонили використовувати петарди, салюти та феєрверки

У Житомирській області заборонили використовувати петарди, салюти та феєрверки

Київ • УНН

 • 405247 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Житомирській області заборонили використовувати всю піротехніку: салюти, феєрверки та петарди. Про це повідомила пресслужба Житомирської ОВА, передає УНН.

Цитата

"Рішенням Ради оборони Житомирщини заборонено використання усіх піротехнічних засобів – салютів, феєрверків та петард. Також на території області продовжує діяти заборона на продаж алкоголю людям у військовій формі, а також обмеження на пересування під час комендантської години з 24:00 до 5:00. Встановлені правила обов'язкові для виконання. Контроль за їх дотриманням здійснюють поліція та військова служба правопорядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Народні депутати підтримали законопроєкт за основу, яким пропонується заборонити використовувати феєрверки та салюти на території України. “За” проголосували 250 народних депутатів.

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