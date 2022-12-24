У Житомирській області заборонили використовувати петарди, салюти та феєрверки

Цитата

"Рішенням Ради оборони Житомирщини заборонено використання усіх піротехнічних засобів – салютів, феєрверків та петард. Також на території області продовжує діяти заборона на продаж алкоголю людям у військовій формі, а також обмеження на пересування під час комендантської години з 24:00 до 5:00. Встановлені правила обов'язкові для виконання. Контроль за їх дотриманням здійснюють поліція та військова служба правопорядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Народні депутати підтримали законопроєкт за основу, яким пропонується заборонити використовувати феєрверки та салюти на території України. “За” проголосували 250 народних депутатів.